Juventus: in gruppo Szczesny e Bonucci

Buone notizie per Massimiliano Allegri a due giorni dal match casalingo contro la Roma del grande ex, Paulo Dybala. Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny, infatti, hanno lavorato in gruppo e dovrebbero essere a disposizione per la gara contro i giallorossi. Se ne saprà di più domani, dopo la seduta in programma in mattinata e la conferenza stampa di Allegri alle 13.30.