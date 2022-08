Juventus: affaticamento muscolare per Bonucci, a rischio per la Samp

Al via domani la seconda giornata di campionato che si chiuderà lunedì con Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. Secondo le informazioni del giornalista di goal.com Romeo Agresti, Massimiliano Allegri potrebbe non avere a disposizione Leonardo Bonucci: il difensore, infatti, ha accusato un affaticamento al flessore ed è a rischio per la trasferta di Genova. Dopo al sfida contro la Samp, la Juventus affronterà la Roma sabato 27 agosto nel 3° turno di Serie A.

