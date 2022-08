Inter: distrazione ai flessori per Lukaku. L'attaccante punta a rientrare in campo contro la Roma

Si pronuncia l'Inter sull'infortunio di Lukaku: il club nerazzurro ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui spiega che "Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

I tempi di recupero dell'attaccante dipendono chiaramente dall'entità del problema - difficile dunque azzardare previsioni -, ma il centravanti belga punterà a rientrare in campo dopo la sosta per le nazionali, in occasione della sfida contro la Roma del prossimo 2 ottobre.

