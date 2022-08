'Goal of the Season': Pellegrini premiato dai tifosi giallorossi per la punizione con la Lazio (VIDEO)

Serata speciale, quella di ieri, per la Roma allo Stadio Olimpico. Tanti festeggiamenti, tra la presentazione della squadra e la vittoria sullo Shakhtar Donetsk. E fra le altre cose c'è stato spazio anche per la premiazione di Lorenzo Pellegrini da parte di un tifoso, che gli ha consegnato una targa speciale per il 'Goal of the Season'. Il momento è stato immortalato dalla telecamere del club, con Pellegrini incoronato da una votazione su Socios per il calcio di punizione memorabile messo a segno nel derby con la Lazio.

? Votato dai tifosi sull'app di Socios

? Votato dai tifosi sull'app di Socios

? Consegnato da un tifoso ⚽️ Ieri sera Lorenzo Pellegrini ha ricevuto il premio per il Goal of the Season 2021-22