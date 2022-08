Terminata la seconda giornata del campionato di Serie A, arrivano puntuali i provvedimenti del Giudice Sportivo. Nessuna sanzione per la Roma, che passa dunque indenne sia dal punto di vista disciplinare - nessun cartellino contro la Cremonese - che pecuniario. Da segnalare l'ammenda di 5mila euro inflitta all'Atalanta, "per avere i suoi sostenitori [...] intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario".

Nessuna squalifica in casa Juventus, prossima avversaria della Roma. I bianconeri vedono comunque sanzionati con un giallo, tra le proprie fila, Alex Sandro e Rovella.

