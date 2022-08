Giudice Sportivo: 15mila euro di ammenda alla Roma per un coro contro un avversario e per il lancio dei bicchieri

La terza giornata di Serie A si concluderà oggi, ma nel frattempo il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte per le gare disputate tra venerdì e ieri. 15mila euro di ammenda alla Roma dopo il pareggio in casa della Juventus "per avere i suoi sostenitori, al 9° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato alcuni bicchieri di carta semipieni nei settori adiacenti occupati dalla tifoseria avversaria senza che si registrassero danni a persone o cose".

Inoltre, prima sanzione per Celik e Cristante, entrambi ammoniti ieri nel corso del match con i bianconeri.

(legaseriea.it)

