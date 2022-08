Giudice Sportivo: 15mila euro di ammenda alla Fiorentina. Ammonizione a Spalletti per il faccia a faccia con un tifoso

Si chiude il cerchio sulle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in questo terzo turno di Serie A. Dopo i provvedimenti relativi ai match di venerdì e sabato, arrivano anche quelli delle 4 partite giocatesi nella giornata di ieri. Spiccano, fra questi, i 15mila euro di ammenda alla Fiorentina per i cori discriminatori e offensivi nei confronti dei tifosi del Napoli. Ammonizione a Luciano Spalletti per il faccia a faccia intrattenuto con un tifoso al termine della partita tra Viola e partenopei.

(legaseriea.it)