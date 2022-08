FOTO - Salernitana-Roma 0-1 HT

Dopo i primi 45 minuti di gioco la Roma è in vantaggio sulla Salernitana grazie a una rete di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso ha calciato da lontano e, dopo alcune deviazioni, il pallone è entrato in porta. La partita è apertissima e i giallorossi hanno sfiorato sul finire del primo tempo lo 0-2: Dybala ha colpito un clamoroso palo e sulla ribattuta Abraham non è riuscito a ribadire in rete. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.