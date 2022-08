FOTO - Roma-Cremonese 0-0 HT

Tante occasioni, ma la Roma non trasforma: la squadra di Josè Mourinho va al riposo dopo i primi 45' di gioco contro la Cremonese sul punteggio di 0-0 ma con più di qualche rammarico per non aver saputo sfruttare le diverse opportunità create, spesso neutralizzate ottimamente dal portiere avversario. Di seguito tutti gli scatti relativi alla prima frazione di partita.