Ferreri Caputi: la prima donna arbitro in A parte da 'quarto' in Monza-Udinese

Dopo aver diretto 23 partite in Serie C e debuttato in Coppa Italia nella sfida tra Sampdoria e Reggina, è arrivato il momento del tanto atteso esordio di Maria Sole Ferreri Caputi in Serie A. Il primo arbitro donna del campionato italiano è stata designata da Gianluca Rocchi come quarto ufficiale per la partita tra Monza e Udinese che si giocherà sabato alle 18.30.