Prosegue il lavoro della Cremonese verso la sfida contro la Roma, in programma lunedì alle 18.30 allo Stadio Olimpico. Questa mattina, come fa sapere il sito del club, la squadra di Alvini ha svolto attivazione fisica e tecnica, esercitazioni tattiche in fase offensiva, esercitazioni attacco contro difesa e ha concluso la seduta con una partita sui 60 metri. Domani nuovo allenamento alle 9.30.

(uscremonese.it)

