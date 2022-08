Cremonese, doppia seduta in vista della Roma: mattina in palestra, pomeriggio lavoro in campo basato su possesso palla e partitelle

La Cremonese continua a prepararsi in vista della prossima giornata di campionato, nella quale affronterà allo Stadio Olimpico la Roma. Il match si giocherà lunedì 22 agosto alle ore 18:30. La società grigiorossa ha svolto una doppia seduta nella giornata di oggi suddivisa tra palestra e campo. Ecco il report ufficiale dell'allenamento: "Doppia seduta oggi, giovedì 18 agosto, per la Cremonese. In mattinata i grigiorossi hanno lavorato in palestra, suddivisi in gruppo. Nel pomeriggio, terminata l’analisi video, esercitazioni sul possesso palla, partite a tema e partita su 60 metri. Domani allenamento dalle ore 9.30."

(uscremonese.it)

