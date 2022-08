Cremonese, Buonaiuto: "Testa alla Roma. Sarà emozionante giocare all'Olimpico" (VIDEO)

Cristian Buonaiuto, giocatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni del club neopromosso al termine della sfida contro la Fiorentina, valida per la prima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 3-2 in favore della Viola. Queste le parole del numero 10 della società grigiorossa: "«Lavoriamo tutta la settimana per cercare di imporre il gioco e oggi lo abbiamo dimostrato. Cercheremo di farlo per tutto il campionato. Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di dare il massimo in fase offensiva e di palleggio, poi purtroppo è arrivato il gol del 3-2 per un errore individuale, ma sono cose che capitano. Radu ci aveva tenuto in piedi fino alla fine, quindi oggi perdiamo tutti insieme, domani vinceremo tutti insieme. Il gol del 2-2? È mio, non voglio farmelo rubare".

Si passerà da 35mila del Franchi ai 70mila dell'Olimpico.

"Quello cambia poco, tanto in campo non si sente nulla. Ora pensiamo alla sfida contro la Roma, sarà bello ed emozionante giocare in uno stadio come l’Olimpico. Proveremo a giocare come fatto oggi".