Cremonese, Buonaiuto: "Sarà emozionante all'Olimpico, ma andiamo lì per fare la nostra partita"

A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, in scena lunedì alle 18.30 all'Olimpico, Cristian Buonaiuto della Cremonese è intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

Com'è stato esordire in Serie A?

"Bellissima emozione, sicuramente preferivo farlo con una vittoria che non è arrivata, ma mi dà carica e voglia di continuare su questa strada".

Cosa vi lascia di positivo la partita?

"Ci ha lasciato tanto, che abbiamo coraggio entusiasmo e compattezza, vogliamo far capire a tutti che siamo una squadra e proveremo a salvarci in tutti i modi".

Il mister è stato coraggioso ad inserirti nonostante lo svantaggio.

"Non pensavo di poter essere della gara visto lo svantaggio numerico e in campo, sono contento per la fiducia e spero di averla ripagata".

Cosa vi siete detti tu e Bianchetti dopo il gol del 2-2?

"Non ci siamo detti niente perché a fine partita c'era il rammarico di non aver portato punti a casa, al gol non avevo nemmeno esultato perché non si è capito niente. Eravamo felici perché la palla in qualche modo è entrata. Spero di rifarmi prima possibile".

Come sarà l'impatto a Roma?

"Sarà una bellissima cornice, ma resta tale. Le partite le affrontiamo tutte allo stesso modo, sarà emozionante vedere tanta gente ma andiamo lì per fare la nostra partita".

Come ti trovi col mister?

"Molto bene, chiede cose specifiche ma è semplice capirle e continuiamo a lavorare per migliorarci".

Il tuo ruolo varia in base alle esigenze, come ti trovi?

"Bene, il mister mi dà compiti precisi e mi diverte stare dietro le punte perché posso svariare".

Come consideri la tua esperienza in grigiorosso?

"La Cremo ormai è importante per me, abbiamo creato una famiglia e speriamo di coronare un altro sogno insieme".

La rosa è ricca di nuovi elementi, come si stanno integrando?

"Il gruppo si sta integrando bene, non è semplice ma basta lavorare ed essere umili per costruire una famiglia".