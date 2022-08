Abraham come Francis: 3° giocatore inglese con più reti in Serie A

Arriva il primo gol stagionale di Tammy Abraham nel corso di Juventus-Roma: il 9 giallorosso ha siglato la rete del pareggio al 69'. Come fa sapere il portale di statistiche, l'attaccante della Roma ha eguagliato Trevor Francis (18) come terzo giocatore inglese con più reti in Serie A. Davanti al momento ci sono Gerald Hitchens con 59 e David Platt con 31.

