VIDEO - Mourinho: «Arbitri puniti, ma dove sono i punti che ci hanno fatto perdere?»

«Mi sembra che magari ci sia gente anche interessata al fatto che potremmo finire ottavi e vincere la Conference, perché in questo modo sarebbe fantastico per il calcio italiano avere otto squadre in competizione europee l'anno prossimo. Questo, però, non si deve fare a costo di ingiustizie e di mancanza di rispetto per gente che lavora tanto come facciamo noi». Dopo un mese senza conferenza stampa prepartita in campionato, José Mourinho torna a parlare e apre l'appuntamento prepartita con il Venezia con la corsa all'Europa.

Lo Special One è tornato anche sulla gara con la Fiorentina e sull'ennesimo torto arbitrale subito dalla Roma in questa stagione: «Contro la Fiorentina la squadra era stanca e loro avevano un motore diverso rispetto al nostro. Hanno giocato veramente bene, ma siamo un po' stanchi del fatto che arbitri e ufficiali al VAR abbiano problemi e vengano puniti dopo le nostre partite, senza che abbiano la possibilità di poter lavorare 3-4-5 settimane di fila, come è successo spesso. Questo è un modo che ha il 'potere' per dire che hanno sbagliato. Alla fine hanno sbagliato, sono puniti, ma dove sono i punti? Questo è il problema».

«Se arriviamo in questo momento dove tutto è aperto per finire tra il quinto e l'ottavo posto, non voglio dire lo stesso che ha detto il PSV dopo la fine del campionato in Olanda: non voglio dire complimenti all'Ajax, agli arbitri e al Var - conclude Mou - . Voglio finire quinto o sesto, è quello che voglio e cercheremo di farlo in queste ultime due partite».