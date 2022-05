Torino-Roma è l'ultima gara di campionato per i giallorossi. Gli uomini di Mourinho sono chiamati alla vittoria per assicurarsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Questi gli episodi principali della partita diretta dall'arbitro Irrati.

40' - Irrati ha concesso un rigore ai giallorossi per un intervento in ritardo su Abraham. Errore in difesa del Torino, Abraham si fionda sul pallone e anticipa Berisha, che lo stende. Rigore netto.