Torino, Singo operato. Out contro la Roma

"Intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa", questa la nota pubblicata dal Torino sull'esterno Singo, che questa mattina è finito in sala operatoria a Monaco di Baviera. Juric, dunque, non potrà averlo a disposizione da qui alla fine del campionato che terminerà proprio con la sfida alla Roma.

