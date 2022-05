TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dentro Kumbulla e Perez, Spinazzola ancora dal 1'

LR24.IT - Ultima fatica in campionato prima di dedicarsi totalmente alla finale di Conference League: Josè Mourinho arriva alla partita contro il Torino consapevole che una vittoria regalerebbe ai giallorossi la matematica qualificazione all'Europa League, senza dover aspettare l'esito della partita di Tirana. Non mancano, però, i problemini: Smalling, Karsdorp e Zaniolo partono con la squadra ma non dovrebbero essere della partita. Al loro posto, presumibilmente, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola e Carles Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Oliveira, Zalewski; Carles Perez, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Oliveira, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, Cristante, Zalewski; Perez, Pellegrini; Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Abraham.