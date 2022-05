Il Torino ha diramato all'ora di pranzo la lista dei 24 convocati che questa sera sfideranno la Roma nell'ultimo turno di campionato. Ivan Juric non avrà a disposizione Bremer e Singo, come già ampiamente previsto, per via degli infortuni che hanno costretto i due granata a chiudere la stagione anzitempo.

? | CONVOCATI Ecco i 24 calciatori scelti da mister Juric per #TorinoRoma#SFT pic.twitter.com/a7N9tG4UvW — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 20, 2022