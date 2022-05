Torino, Juric: "Bremer out anche contro la Roma"

Parla così Juric in conferenza stampa riguardo le ultime giornate di campionato, con il Torino che affronterà domani il Verona e poi all'ultima la Roma: "Non sperimenteremo molto, dobbiamo pensare a migliorare, ci sono dei concetti che non sono stati ancora assimilati del tutto". Juric annuncia che contro il Verona, oltre a Singo, squalificato e operato, mancherà pure Bremer - al loro posto Aina e Zima -, ed entrambi salteranno anche l'ultima gara di campionato. "Hanno stretto i denti a lungo, Bremer nelle ultime quattro settimane ha giocato dolorante, è giusto che si curi. Ci sono giocatori che hanno tirato tanto ed è normale che arrivi anche un po' di stanchezza", annuncia Juric, che però ci tiene a fare bella figura.