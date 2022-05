Torino, infortunio per Sanabria: stagione finita, salta la Roma

L'attaccante del Torino, Antonio Sanabria, non ha partecipato all'ultima partita di campionato contro l'Empoli per infortunio. Nella giornata di oggi il club granata ha annunciato l'entità del problema muscolare che lo terrà fuori addirittura per tutta la stagione. Il centravanti quindi salterà anche la sfida contro la Roma, valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Questa la nota ufficiale del Torino: "Gli accertamenti strumentali eseguiti su Sanabria, indisponibile nella partita contro l’Empoli per un problema muscolare, hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio."

