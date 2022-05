Torino: grigliata al Filadelfia dopo l'allenamento (FOTO)

Si avvicina la fine della stagione col Torino che chiuderà il campionato in casa contro la Roma. I granata venerdì sera ospiteranno i giallorossi, in lotta per un posto in Europa prima della finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il 25 maggio. Oggi nel piazzale dello Stadio Filadelfia, dopo l'allenamento, è stata organizzata una grigliata a cui hanno partecipato squadra e staff del Torino.