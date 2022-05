Serie B, Monza promosso in A: 3-4 al Pisa, Marrone e Gytkjær ai supplementari decidono il match

Il Monza è promosso in Serie A. I gol decisivi per la squadra di Stroppa sono stati segnati da Marrone e Gytkjær nel primo tempo supplementare, con i 90' regolamentari terminati con il risultato di 3-2.. La finale dei playoff di Serie B ha così decretato la terza e ultima promossa al prossimo campionato, il Monza: niente da fare per il Pisa di D'Angelo.