Serie A, vittoria in rimonta per l'Inter: 4-2 all'Empoli

La 36a giornata di campionato si apre a San Siro con la vittoria, fondamentale in chiave scudetto, dell'Inter in rimonta: 4-2 all'Empoli. La squadra di Andreazzoli spaventa nella prima mezz'ora i nerazzurri con le reti di Pinamonti (5') ed Asllani (28'). In chiusura del primo tempo l'Inter pareggia grazie all'autogol di Romagnoli e alla rete di Lautaro Martinez. Nella ripresa l'attaccante argentino sigla la doppietta personale e ribalta il punteggio, in pieno recupero Sanchez firma il 4-2.

Con questo successo l'Inter si porta nuovamente in vetta alla classifica a 78 punti, in attesa del Milan che domenica affronterà il Verona.