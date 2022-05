Terminano le sfide delle 18.00 valide per la 37a giornata di Serie A: lo Spezia vince 3-2 in casa dell'Udinese e, con 36 punti in classifica, è matematicamente salvo. Successo in trasferta anche per il Torino che di misura supera il Verona.

I risultati finali:

Udinese-Spezia 2-3 (26' Molina, 35' Verde, 45'+3' GYasi, 47' Maggiore, 90'+4' Mari)

Verona-Torino 0-1 (19' Brekalo)