Serie A, Salernitana-Venezia 2-1: decide Verdi, sfida salvezza ai campani

Sfida salvezza all'Arechi tra Salernitana e Venezia nel recupero dalla 20a giornata di campionato. La squadra di casa conquista una fondamentale vittoria nella corsa per restare in Serie A: stappa la partita la rete di Bonazzoli dal dischetto al 7', al 58' Henry ristabilisce la parità ma Verdi al 67' porta in vantaggio nuovamente la Salernitana.

Con questo successo la squadra di Nicola si porta fuori dalla zona retrocessione a 29 punti, a +1 sul Cagliari e +4 sul Genoa. Il Venezia resta ultimo a quota 22.