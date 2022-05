Serie A: Roma in Europa League, Fiorentina e Atalanta si giocano il posto in Conference

Terzultimo verdetto della Serie A che arriva dalla partita della Roma, che centra l'attesa qualificazione alla prossima Europa League. Dopo la Lazio ci saranno anche i giallorossi nella seconda coppa europea per effetto del 3-0 rifilato al Torino. Nulla da fare per Fiorentina e Atalanta, così come per chi auspicava l'ipotesi delle 8 squadre italiane nelle coppe, possibile solo con l'ottavo posto e la contemporanea vittoria della Conference League dei giallorossi. Con il successo di stasera la Roma chiude a 63 punti (quinto posto momentaneo aspettando l'esito di Lazio-Verona), con Fiorentina e Atalanta ferme a 59 che si contenderanno nell'ultimo turno il posto in Conference League. In netto vantaggio i viola, vittoriosi in entrambi gli scontri diretti con i nerazzurri.