Serie A, Napoli-Genoa 3-0: Insigne saluta il Maradona con un gol dal dischetto. Salvezza dei rossoblù appesa al filo classifica avulsa

Triplice fischio su Napoli-Genoa, che si chiude sul punteggio di 3-0 in favore dei padroni di casa. L'ultima partita di Lorenzo Insigne al Maradona si mette bene per la squadra di Spalletti alla mezz'ora, quando Osimhen sigla il gol del vantaggio. Nel secondo tempo arriva il gol del raddoppio: è proprio il protagonista di giornata Insigne a trasformare il penalty al secondo tentativo - il primo rigore è stato fatto ribattere per invasione d'area -. C'è spazio per il terzo gol, quello di Lobotka, e per la standing ovation dei tifosi partenopei per il proprio capitano.

Il Napoli conquista così la matematica certezza del terzo posto, mentre il Genoa rimane al penultimo posto in classifica, con speranze di salvezza ridotte ormai al lumicino. Per rimanere in Serie A i rossoblù devono sperare di chiudere il campionato a pari punti (31) con Cagliari e Salernitana, così da attivare il meccanismo della classifica avulsa.