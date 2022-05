Serie A, l'Inter risponde al Milan: 2-1 all'Udinese

L'Inter risponde al successo del Milan in ottica scudetto: i nerazzurri passano in casa dell'Udinese 2-1 nella 35a giornata di campionato e si portano a 75 punti in classifica, a -2 dai rossoneri in vetta. Al 12' Perisic sblocca il match, al 39' Lautaro Martinez raddoppia. Nella ripresa la rete di Pussetto accorcia le distanze ma non basta per evitare la sconfitta all'Udinese.