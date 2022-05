Serie A, Cagliari retrocesso: solo 0-0 col Venezia. La Salernitana festeggia nonostante lo 0-4 dell'Udinese

E' il Cagliari la terza squadra retrocessa in Serie B. Serata surreale quella che chiude il campionato 2021/22, in cui l'Udinese stava spezzando i sogni salvezza della Salernitana vincendo già 3-0, con rigore sbagliato, a fine primo tempo (sarà 0-4 poi alla fine). Ma a Venezia, dov'era in campo il Cagliari, lo 0-0 regge fino alla fine condannando così i sardi alla Serie B e rendendo dolcissima la sconfitta subìta dalla squadra di Nicola.