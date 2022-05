Serie A, Cagliari-Inter 1-3: ultimi verdetti per salvezza e scudetto rimandati all'ultima giornata. Genoa retrocesso

Bisognerà aspettare l'ultima giornata di campionato per scoprire chi vincerà il campionato e chi accompagnerà il Venezia, e ora anche il Genoa dopo stasera, in Serie B. Finisce infatti 1-3 il posticipo domenicale tra Cagliari e Inter con i nerazzurri che restano a 2 punti dal Milan a 90' dal termine: la squadra di Inzaghi dovrà vincere all'ultimo turno con la Sampdoria e sperare che il Sassuolo batta i rossoneri. Per il Cagliari, invece, situazione altrettanto complicata con la Salernitana che se vincerà l'ultima partita, in casa con l'Udinese, costringerà i sardi alla retrocessione insieme al Genoa.