Potrebbe rimanere a riposo contro il Venezia, nell'ultima partita casalinga in stagione della Roma, Nicolò Zaniolo. Come riportato sulle frequenze dell'emittente radiofonica da Roberto Maida, il classe '99 sarebbe a rischio panchina per via di un affaticamento muscolare. Se l'indiscrezione fosse confermata, dunque, si aprirebbe il ballottaggio per individuare il compagno di reparto di Tammy Abraham, lui più sicuro di una maglia da titolare nella sfida contro la squadra di Soncin.

(Radio Radio)