Roma-Venezia: Zaniolo e Felix in tribuna

Nicolò Zaniolo e Felix Afena-Gyan non prenderanno parte a Roma-Venezia, penultima giornata di campionato e ultima partita della stagione dei giallorossi all'Olimpico. Per il 22 romanista, come fa sapere Sky Sport, si tratta di una gestione programmata. I due assisteranno alla gara dalla tribuna dell'Olimpico.