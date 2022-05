Roma-Venezia, porta stregata: 3 legni colpiti. Mai presi di più da almeno la stagione 2004/2005

Roma-Venezia sembra essere una partita stregata per i giallorossi. Gli uomini di Mourinho hanno fatto grande fatica a superare il portiere degli ospiti Maenpaa, aiutato molto spesso dai legni. La Roma li ha colpiti in ben tre occasioni in questo match e, da quando Opta raccoglie i dati (dalla stagione 2004/2005), non ne ha mai presi di più.

3 - La Roma ha colpito tre legni questa sera: dalla stagione 2004/05 in avanti (da quando il dato è disponibile) la Roma non ne ha mai colpiti di più in una singola partita di #SerieA . Sfortuna.#RomaVenezia — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 14, 2022