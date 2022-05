Roma-Venezia: lo squalificato Mancini presente allo Stadio Olimpico (FOTO)

Uno degli assenti di lusso del match tra Roma e Venezia è Gianluca Mancini. Il centrale giallorosso infatti non è presente in campo poiché sta scontando il turno di squalifica rimediato per somma di ammonizioni, l'ultima delle quali contro la Fiorentina. Il difensore ha voluto comunque mostrare il suo supporto alla squadra ed è presente sugli spalti dello Stadio Olimpico insieme alla sua famiglia.