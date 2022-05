ROMA-VENEZIA: le probabili formazioni. Kumbulla dal 1', out Zaniolo

Ultimo appuntamento della stagione in casa. Per la Roma, prima della finale di Conference League contro il Feyenoord, restano due impegni in Serie A da affrontare per cercare di acciuffare un posto in Europa tramite il campionato. In serata i giallorossi - che indosseranno la nuova maglia della prossima stagione - ospitano all'Olimpico il Venezia, matematicamente retrocesso in B, nella penultima giornata di A: senza lo squalificato Mancini, Mourinho si affida a Kumbulla in difesa con Smalling ed Ibañez. Con Mkhitaryan out per infortunio ed un turno di riposo per Zaniolo, Pellegrini supporta Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Maitland-Niles, Spinazzola, Diawara, Bove, Zaniolo, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

VENEZIA: Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Ampadu, Haps, Aramu; Henry, Johnsen.

A disp.: Bertinato, Lazar, Ebuehi, Remy, Ullmann, Busio, Cuisance, Fiordilino, Kiyine, Peretz, Tessmann, Vacca, Nani, Nsame, Okereke.

All.: Soncin.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Lo Cicero - Galetto. IV uomo: Minelli. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Martino.