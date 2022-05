Roma-Venezia: la moviola. Corretto espellere Kiyine, cartellino rosso per condotta violenta

Roma-Venezia rappresenta l'ultimo match stagionale in casa per i giallorossi. Gli uomini di Mourinho sono chiamati a vincere per inseguire il sogno Europa e per farlo dovranno battere i ragazzi di Soncin, già retrocessi in Serie B. Questi gli episodi principali della partita diretta dall'arbitro Sozza.

67' - Cartellino giallo per Pellegrini, che entra in modo pericoloso su Ampadu

60' - Giallo anche per Okereke, in ritardo su Karsdorp

39' - Il primo ammonito della Roma è Spinazzola, che ferma una ripartenza del Venezia

32' - Sozza espelle Kiyine dopo essere stato richiamato dal VAR: follia del giocatore del Venezia che colpisce Pellegrini a palla lontana con un calcio

26' - Ammonito anche Vacca per una trattenuta su Veretout

18' - Arriva il primo giallo del match: Kiyine stende Carles Perez al limite dell'area dopo una serpentina imprendibile. Corretta l'ammonizione