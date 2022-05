Roma-Venezia: giro di campo della squadra al termine del match per salutare i tifosi (FOTO e VIDEO)

Nell'ultima partita della stagione all'Olimpico, e penultima giornata di Serie A, la Roma pareggia 1-1 col Venezia, già retrocesso in Serie B. Con questo pari i giallorossi salgono a 60 punti in classifica, in attesa delle gare delle concorrenti per un posto in Europa. Al termine del match, la squadra guidata da José Mourinho ha fatto il giro di campo per salutare e ringraziare i tifosi per il supporto ricevuto nel corso della stagione. Anche le famiglie dei giocatori hanno raggiunto la squadra sul prato dell'Olimpico.

Per la Roma, dopo la sfida di campionato col Torino, si avvicina l'appuntamento contro il Feyenoord in finale di Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana.