Roma-Venezia: De Rossi, Totti e Candela presenti all'Olimpico (FOTO)

La sfida contro il Venezia, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, rappresenta per la Roma l'ultima partita in casa in questa stagione. Per l'occasione, gli spalti dello Stadio Olimpico saranno gremiti e tra i numerosissimi tifosi presenti ci sono anche varie leggende del club giallorosso, ovvero Daniele De Rossi, Francesco Totti e Vincent Candela. A riportarlo è DAZN.

Anche la Roma ha voluto testimoniare la presenza dei tre ex calciatori con una foto su Twitter: "Che trio" - il commento del club.