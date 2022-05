ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. Riposo per Smalling, titolari Maitland, El Sha e Felix

LAROMA24.IT - Intermezzo in campionato tra la semifinale d'andata e quella di ritorno: oggi la Roma ospita il Bologna all'Olimpico per proteggere il quinto posto e presentarsi al meglio alla sfida di giovedì contro il Leicester. Inevitabile dunque un po'di turnover. Rimarrà a riposo Chris Smalling e con la squalifica di Oliveira trova spazio Veretout. Davanti Felix reclama una maglia da titolare: affiancherà Pellegrini a sostegno di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini; Abraham

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini; Abraham

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini; Abraham

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini; Abraham.