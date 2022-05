Roma-Bologna, la moviola: contatto sospetto di Medel in area, per Fabbri non è rigore. Espulso Nuno Santos per proteste

Roma e Bologna in campo per il 35esimo turno di A, arbitra Fabbri della sezione AIA di Ravenna. Questi gli episodi principali del match:

54' - Rischia la Roma, Kumbulla trattiene Orsolini per la maglia ma Fabbri fa ripartire il gioco con una punizione per i giallorossi: in avvio dell'azione c'era un fallo di mano dell'attaccante rossoblu

52' - Fabbri espelle Nuno Santos. Proteste reiterate nei confronti del direttore di gara del preparatore dei portiere della Roma, che per tutta risposta riceve il cartellino rosso.

43' - Altra decisione discutibile della quaterna arbitrale, conclusione di Orsolini respinta da Rui Patricio con l'attaccante rossoblu in fuorigioco, si riparte inspiegabilmente da calcio d'angolo per il Bologna.

41' - Primo giallo della partita per Gary Medel, che cintura a metà campo Zaniolo.

38' - Altro contrasto tra Felix e Soumaoro, stavolta Fabbri fischia fallo e i tifosi romanisti applaudono ironicamente.

34' - Il pubblico dell'Olimpico rumoreggia in occasione di due contatti sulla trequarti che vedono protagonista Felix, prima con Orsolini e poi con Soumaoro, per Fabbri non c'è fallo.

12' - Altro episodio che vede protagonisti Maitland-Niles e Hickey. Contatto gamba-gamba tra il difensore del Bologna ai danni del terzino giallorosso, contatto che sembra essere però fuori area (motivo per cui il VAR non può intervenire). Fabbri lascia proseguire tra le proteste dei tifosi.

1' - Subito episodio che farà discutere: cross di Carles Perez in area del Bologna, Medel cade in corsa e colpisce il pallone con il braccio. Non ci sono inquadrature che permettono di valutare se ci sia contatto con il braccio o con il petto, in ogni caso per Fabbri non è rigore e Piccinini al VAR conferma la decisione del direttore di gara