Napoli, Spalletti: "Se vale più Insigne per i napoletani o Totti per i romani? Giocatori ugualmente fenomenali"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del suo Napoli contro lo Spezia, ultima gara stagionale per Mertens e compagni. L'ex tecnico di Roma e Inter ha risposto anche a una domanda su Totti e Insigne.

Vale più Insigne per i napoletani o Totti per i romani?

"Secondo me sono ugualmente due calciatori fenomenali, sono due di quelli per cui i bambini sognano di diventare calciatori per quello che vedono loro fare come giocate, sono quelli che fanno la differenza se sostenuti o se riescono ad abbinare corsa, recupero posizione, qualche contrasto, sono quei colpi che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel cassetto".

Poi, ancora su Insigne: "Non lo so se avrà messo a fuoco nei suoi pensieri che svegliarsi a Toronto o altrove è diverso che da Napoli, mi piacerebbe vederlo la prima volta che capirà che è lontano dalle sue radici. Sono convinto che succederà anche a lui, è successo a tanti, soprattutto a quelli come lui in un ambiente come Napoli, che ti sta sulla pelle quando sei un leader come è stato lui. La soluzione sarà mettergli un quadro con il vulcano ai piedi del letto".