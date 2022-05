Napoli, Spalletti: "Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla"

«Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lo devo ai miei calciatori». Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo. Sui conti da mantenere in ordine nei club, annnuciati da De Lauretiis, Spalletti, rivolto a un giornalista, ha detto che «se fallisce una sola squadra ha ragione lei, ma se falliscono 4-5 squadre vuol dire che c'è un livellamento nelle squadre di seconda fascia. Abbiamo fatto quello che dovevamo anche nella capacità di rimanere delusi quand'è svanito il sogno scudetto, abbiamo percepito la delusione e questo può darci molto. Poi si prende la classifica e la si guarda bene, sapendo che ci sono squadre che sono arrivate a tanti punti di distanza da noi e che l'anno prossimo possono arrivarci davanti, sono al livello. Il prossimo sarà un campionato difficile, rimettere dietro squadre che abbiamo messo dietro quest'anno non è facile anche perché nel condominio top ci sono otto squadre, perché ci metto anche la Fiorentina, che farà un mercato importante e ha una squadra di livello».

«L'occasione scudetto perduta? - ha concluso il tecnico - Abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche in questa delusione, facendo sparire anche il rischio di non poter entrare in Champions. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla».