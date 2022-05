Lazio, Sarri: “Un orgoglio arrivare sopra la Roma”

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Verona, che ha permesso alla Lazio di finire sopra la Roma in classifica, ha parlato Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “Il nostro quinto posto è meritato, siamo orgogliosi di aver finito davanti a una società, la Roma, che ha fatto investimenti di grande rilevanza e ha uno degli allenatori più importanti d’Europa.” Una battuta anche sulla tifoseria: “l potenziale del pubblico va ricompattato. Facciamo tutti uno sforzo ma i trainanti dobbiamo essere noi. L’atmosfera di stasera è troppo bella per rinunciarci.”