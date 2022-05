Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la Lazio non ha depositato la documentazione

A poche ore dalla scadenza fissata a mezzanotte tra i venti club della Serie A 2022/2023 tutti hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica dell’incide di liquidità a eccezione della Lazio. Proprio il club biancoceleste, secondo la stessa ammissione di Sarri e Tare, è uno di quelli più in difficoltà per quanto riguarda questi parametri. Ricordiamo che la Figc ha stabilito che l’indice di liquidità con parametri nella norma è condizione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato.

(ansa)