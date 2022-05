Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Mancini. Ammenda di 4mila euro al club per il lancio di un petardo

Le Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda la 36a giornata di Serie A. In casa Roma, un turno di squalifica per Gianluca Mancini, ammonito nella sfida di ieri contro la Fiorentina. Già diffidato salterà il Venezia. Restano in diffida Tammy Abraham e Bryan Cristante.

Ammenda di 4.000 euro al club “per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava un temporaneo stordimento ad un fotografo".

(legaseriea.it)

