Giudice Sportivo: nessuna sanzione per la Roma. Due giornate a Kiyine per il calcio a Pellegrini

Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo per il penultimo turno di Serie A. Nessuna sanzione per la Roma dopo il match con il Venezia. Nel dispositivo del giudice Gerardo Mastrandea confermate le ammonizioni di Pellegrini (al sesto cartellino giallo) e Spinazzola. Tra i giallorossi restano in diffida Abraham e Cristante.

Mano pesante nei confronti di Sofian Kiyine, espulso nel match con il Venezia per il calcio rifilato a Pellegrini: due giornate di squalifica e ammonizione per "comportamento gravemente antisportivo".

(legaseriea.it)

