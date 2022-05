Gasperini: "Auguro alla Roma di vincere la Conference"

"Il Milan oggi è stato forte ed è una squadra che merita di vincere lo scudetto. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Siamo rimasti in gara fino al gol di Hernandez". Così Gian Piero Gasperini, al termine del match perso dall'Atalanta, a San Siro, per 2-0, contro il Milan. "Chance di qualificazione in Europa? Dobbiamo vincere l'ultima partita e sperare che la Roma non vinca. Auguro alla Roma di vincere la Conference. Questo per noi è stato uno dei campionati più duri e io devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Episodi arbitrali? Arrivederci", ha concluso Gasperini, eludendo la domanda sulla direzione del match.