FOTO - Torino-Roma 0-3

La Roma batte il Torino in trasferta con il risultato di 0-3, grazie alla doppietta di Tammy Abraham e al gol di Lorenzo Pellegrini, risultato grazie al quale ha raggiunto la qualificazione alla prossima Europa League. La gara ha preso la via della squadra di Mourinho già nel primo tempo, grazie ai due gol segnati dall'attaccante inglese, che ha raggiunto quota 17 in campionato e 27 in stagione.